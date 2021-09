Conseil de Guelmim-Oued Noun : Belfkih succombe à ses blessures, M’Barka Bouaida élue présidente

Abdelouhab Belfkih, ex-secrétaire régional du Parti de l’authenticité et de la modernité (PAM) dans la région de Guelmim-Oued Noun, est décédé ce mardi des suites d'une blessure à l'abdomen. Des sources bien informées ont rapporté, plutôt que l'élu aurait tenté de mettre fin à ses jours. Il aurait utilisé un fusil de chasse pour se tirer une balle dans le ventre.

Dans la matinée, des sources concordantes ont rapporté que l'élu aurait été victime d’un «coup de feu» par des assaillants inconnus aux premières heures de ce matin, alors qu'il quittait son domicile. Une version confirmée par le parlementaire Mohamed Aboudrar, qui a indiqué sur sa page Facebook qu’Abdelouhab Belfkih se trouverait «entre la vie et la mort».

Des sources sur place ont également indiqué que le candidat du PAM aux élections communales dans la région «a été transféré en ambulance à l'hôpital de Guelmim» et qu'il serait «dans un état critique».

Il y a quelques jours, Abdelouhab Belfkih a annoncé son retrait de la politique suite à des pressions, par sa formation politique, pour retirer sa candidature au poste de président de la région de Guelmim-Oued Noun, conformément à un accord entre le PAM et le RNI pour ouvrir la voie à M’Barka Bouaida. Le secrétaire général du PAM, Abdellatif Ouahbi aurait même notifié le ministère de l’Intérieur d’un retrait de la cooptation accordée à Belfkih. Ce dernier, face à la pression, a annoncé le soutien de Mohamed Aboudrar, candidat de l’Union socialiste des forces populaires (USFP).

Ce mardi, malgré le drame, le conseil de la région de Guelmim-Oued Noun a élu M’Barka Bouaida, par 28 voix contre 0 pour son principal rival, lors d’une réunion marquée par l’absence de 11 conseillers régionaux.

Pour rappel, Belfkih avec la liste du PAM a obtenu 12 sièges lors des dernières élections, tandis que le RNI n’a remporté que 10, contre 5 sièges pour le Parti de l’Istiqlal et 4 pour l’USFP. Le Mouvement populaire et le Parti de l'environnement et du développement durable ont chacun remporté deux sièges, tandis que le MDS, le Parti de l'unité et de la démocratie, le Parti de la réforme et du développement, le PPS et le PJD ont chacun glané un siège.