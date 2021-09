Les transferts d'argent de l'Espagne vers le Maroc ont augmenté de 33% en 2020

Les transferts de fonds en provenance de l’Espagne et à destination du Maroc ont «explosé» de +33% pendant la pandémie selon la Banque d’Espagne, rapporté par Cinco Dias. De 2019 à 2020, les transferts d’argent de l’Espagne au Maroc sont ainsi passés de 766 millions d'euros à 1 022 millions d’euros et placent le Royaume en deuxième place des transferts, derrière la Colombie qui a reçu 1 089 millions d'euros de flux de transferts d’argent et détrônant l’Equateur et ses 784 millions d’euros.

Íñigo Moré, directeur de Remesas.org, estime que ces transferts ne sont que la formalisation des envois de fonds «motivée par la mobilité limitée de la population pendant cette année et demie». En d’autres termes, les personnes qui pouvaient ramener l’argent au Maroc en personne avant la pandémie auraient utilisé les transferts d’argent réguliers pour le faire.

L’Institut national de la statistique estime que les Marocains représentent la plus grande communauté étrangère en Espagne en 2020, avec 865 945 personnes recensées soit 15,93% des étrangers. Aussi, les 1 022 millions envoyés vers le Maroc représentent 17,9% du total de l’argent envoyé depuis l’Espagne en 2020.