Jaouad Bahaji (RNI) succède à Abdellah Bouanou (PJD) à la tête de la mairie de Meknès

Jaouad Bahaji du Rassemblement national des indépendants (RNI) a été élu, lundi, président du Conseil de la commune de Meknès. Le nouveau maire de la cité ismaélienne a obtenu 40 voix sur les 61 sièges que compte la ville. «Nous sommes appelés à relever un ensemble de défis pour remettre la ville sur les rails du développement, notamment sur les plans économique, culturel et environnemental», a-t-il déclaré à la MAP.

Soulignant que l’ensemble des composantes du Conseil ont une «vision claire qu’ils œuvreront à mettre en œuvre, à travers des programmes bien définis et une méthodologie de travail inclusive», le nouveau président du Conseil de la commune a invité le secteur privé à participer à la nouvelle dynamique de développement.

Le RNI, l'Union constitutionnelle (UC) et le Parti de la justice et du développement (PJD) sont arrivés en tête aux élections communales à Meknès, au titre du triple scrutin du 8 septembre. Le RNI et l'UC ont obtenu 9 sièges chacun, alors que le PJD a remporté 6 sièges.

Le Parti de l'Istiqlal (PI) est arrivé, lui, en 4e position avec 5 sièges, suivi du PAM (5 sièges), du Mouvement Populaire-MP, de l’USFP, du PSU (3 sièges), de l'Alliance de la Fédération de Gauche, du FFD, du MDS, du PEDD, du Parti du centre social (PCS), et du PPS (2 sièges). Plusieurs autres partis ont obtenu un seul siège chacun.