Najib El Ouazzani (MP) élu président du Conseil communal d'Al Hoceima

Najib El Ouazzani, du parti du Mouvement populaire (MP), a été élu, lundi, président du Conseil communal d'Al Hoceima. le nouveau maire a obtenu 21 voix sur les 31 membres que compte le Conseil, contre 7 voix pour sa rivale Fatima Saâdi, du parti de l'authenticité et de la modernité (PAM), tandis que deux membres se sont abstenus et un membre était absent lors de cette session.

Cette session, qui s'est déroulée en présence de représentants des autorités locales, a été marquée par l'élection des six vice-présidents du Conseil, à savoir Ouassim Lbhar du parti de l'Equité, Karim El Ghazi du parti de l'Environnement et du développement durable (PEDD), Abdesslam Ghlebzari du parti de l'Unité et de la démocratie (PUD), Abdelali Nafsi du parti du Progrès et du socialisme (PPS), Halima Laheet du PUD, et Hayat Boulahjel du Rassemblement national des indépendants (RNI).

Il a été procédé également à l'élection de Meriem Dadi, du parti de l'Union marocaine pour la démocratie (UMD), et Khadija El Oujdi du PPS respectivement secrétaire et secrétaire-adjoint du Conseil.

Il convient de noter que 19 listes de candidatures étaient en lice pour briguer les 31 sièges réservés à la commune d’Al Hoceima. Le Front des forces démocratiques (FFD), le MP, le PUD et l’Union socialiste des forces populaires (USFP) sont arrivés en tête des élections communales du 8 septembre, au niveau de la commune d’Al Hoceima, avec 3 sièges chacun sur un total de 31.

Pour leur part, l’UMD, le RNI, le PPS, le Parti de l’Equité, le PAM, le PEDD et le Parti de la justice et du développement (PJD) ont remporté deux sièges chacun. Par ailleurs, le Parti des néo-démocrates, le Parti de l’Istiqlal (PI), le Parti démocratique de l’indépendance, le Parti socialiste unifié (PSU) et l’Union constitutionnelle (UC) ont décroché un siège chacun.