Mohamed Benaïssa (PAM) réélu président du Conseil communal d'Assilah

Mohamed Benaïssa, du Parti de l'authenticité et de la modernité (PAM), a été réélu président du Conseil communal d’Assilah. Seul candidat à la présidence de la commune, il a obtenu les voix de 25 membres du Conseil sur un total de 30, tandis que 5 membres se sont abstenus de voter. Les six vice-présidents de la commune ont également été élus à cette occasion. Il s’agit de Jaber Adlani, Abdellah El Aakbouri, Bouchra El Yafi, Youssef Bouhrara, Laila Ouihman et Halima Doukkali, tous du PAM.

Par ailleurs, Mohamed El Hadi (PAM) a été élu au poste de secrétaire du Conseil, tandis que Walid El Aissaoui (PAM) a été élu secrétaire-adjoint.

Le PAM est arrivé en tête des élections communales au niveau d'Assilah, en remportant 23 sièges sur un total de 30. L’Union constitutionnelle (UC) a décroché 6 sièges, tandis que l’Union socialiste des forces populaires (USFP) a obtenu un siège.