Portugal : Soukaina Fahsi met la chanson marocaine à l'honneur au festival «Sete sois, sete luas»

La chanteuse jadidienne Soukaina Fahsi, du haut de ses 28 ans, a représenté pour la troisième fois le Maroc dans un des plus grands festivals multiculturels du Portugal «Sete sois, sete luas» à Ponte de Sor.

Le festival, qui s’est tenu du 29 août au 13 septembre, cherche à réunir et représenter les différentes cultures de la Méditerranée, en mélangeant les styles tout en respectant l’identité de chaque pays. A ce festival, on retrouvait notamment des artistes venant de France, d’Espagne, du Portugal ou de Grèce.

La jeune voix de Soukaina Fahsi s’empreigne chaque jour du patrimoine immatériel d’un Maroc multiculturel et multiconfessionnel que ses aïeuls lui ont transmis dès le plus jeune âge, explique un communiqué de presse.

Elle s’attache aujourd’hui à produire des chansons imprégnées de cette culture commune transmise à travers les générations pour lui rendre hommage et la maintenir en vie par ses œuvres, le travail se Soukaina est un travail «de recherche et d’investigation». «Soukaina n’hésite pas à emprunter les chemins des villages les plus reculés du Maroc profond, à la rencontre des derniers détenteurs de notre culture antique», ajoute le communiqué.