Maroc-Espagne : Une réunion entre Albares et Bourita pour relancer le dialogue

José Manuel Albares et Nasser Bourira ont prévu de se réunir, par visioconférence, le 22 septembre, rapporte ce lundi l’agence Europa Press. La rencontre, expliquent des sources diplomatiques ibériques, a pour objectif de «faire un pas de plus vers la normalisation» et la «consolidation des relations entre deux voisins» dans le cadre «du respect mutuel». Les mêmes sources précisent que c’est le chef de la diplomatie espagnole qui a sollicité cet entretien avec son homologue marocain.

La partie espagnole espère que la réunion virtuelle entre les deux chefs de diplomatie balisera le chemin des derniers obstacles empêchant la tenue du sommet maroco-espagnol, programmé initialement en décembre 2020 et reporté ensuite à une date ultérieure pour, officiellement, «des raisons sanitaires».

La semaine dernière, le ministre espagnol des Affaires étrangères s’est félicité qu’«il y a des signes qui sont bien plus que prometteurs» annonçant une reprise des relations entre le Maroc et l’Espagne. Des relations lourdement impactées par la crise politique née suite à l’hospitalisation du chef du Polisario en catimini à Logroño.

José Manuel Albares est à New York depuis dimanche, pour prendre part à la 76e session de l’Assemblée générale des Nations unies.