Pfizer : Le vaccin anti-covid pour les 5 -11 ans est sûr et montre une réponse «robuste»

Dans une annonce très attendue, le laboratoire américain Pfizer a déclaré, ce lundi, qu'un essai de phase 2/3 a montré que son vaccin contre la Covid-19 était «sûr» et a généré une réponse anticorps «robuste» chez les enfants âgés de 5 à 11 ans. Selon CNN, il s’agit des premiers résultats de ce type publiés pour ce groupe d'âge pour un vaccin américain contre le nouveau coronavirus. «Les données n'ont pas encore été examinées par des pairs ou publiées», précise-t-on.

Pfizer a déclaré qu'il prévoyait de soumettre prochainement une autorisation d'utilisation d'urgence à la Food and Drug Administration des Etats-Unis. Les responsables de la FDA ont déclaré qu'une fois les données soumises, l'agence pourrait autoriser un vaccin pour les jeunes enfants en quelques semaines.

L'essai a inclus 2 268 participants âgés de 5 à 11 ans et a utilisé un schéma à deux doses du vaccin administré à 21 jours d'intervalle. Cet essai a utilisé une dose de 10 microgrammes, plus petite que la dose de 30 microgrammes utilisée pour les 12 ans et plus. «La dose de 10 microgrammes a été soigneusement sélectionnée comme dose préférée pour la sécurité, la tolérabilité et l'immunogénicité chez les enfants de 5 à 11 ans», a déclaré Pfizer dans son communiqué.

Les réponses immunitaires des participants ont été mesurées en examinant les niveaux d'anticorps neutralisants dans leur sang et en comparant ces niveaux à un groupe témoin de 16 à 25 ans qui ont reçu un régime à deux doses avec la dose la plus élevée de 30 microgrammes. Pfizer a déclaré que les niveaux se comparaient bien avec les personnes plus âgées, démontrant une «forte réponse immunitaire dans cette cohorte d'enfants un mois, après la deuxième dose». «En outre, le vaccin Covid-19 a été bien toléré, avec des effets secondaires généralement comparables à ceux observés chez les participants âgés de 16 à 25 ans», a déclaré la société.

Un porte-parole de Pfizer a également confirmé qu'il n'y avait «aucun cas de myocardite», un type d'inflammation cardiaque qui a été lié aux vaccins à ARNm.