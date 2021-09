Région Guelmim-Oued Noun : L’USFP menace les chances de M’Barka Bouaida du RNI

Sur les trois régions du Sahara, les habitants de Guelmim-Oued Noun attendent encore de connaître leur présidente ou président. La course se joue uniquement entre M’Braka Bouaida du RNI, dont la liste est arrivée deuxième aux élections régionales du 8 septembre avec 10 sièges, et Mohamed Abou Derar de l’USFP, qui a remporté cinq élus.

Un résultat qui ne constitue pas un handicap pour le socialiste. Et pour cause, il bénéficie de l’appui du mandataire de la liste du PAM, Abdelouaheb Belfquih et ses 12 sièges. Celui-ci a été sacrifié par son parti pour céder le fauteuil de président de la région à Mme. Bouaida. La semaine dernière, le secrétaire général du PAM a en effet indiqué au ministre de l’Intérieur que sa formation politique a retiré l’accréditation à Belfquih pour se porter candidat à la présidence de la région.

La wilaya de la région Guelmim-Oued Noun n’a pas encore invité les membres de la grande collectivité territoriale à élire leur président. Le 25 septembre est le dernier délai pour organiser ce scrutin.

Le RNI, le PAM et l’Istiqlal ont un conclu un accord pour le partage des présidences des conseils communaux et régionaux. Un accord qui butte sur le refus de l’USFP, principalement à la mairie de Rabat et la région Gulemim-Oued Noun.