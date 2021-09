Fatima Zahra Mansouri (PAM) élue maire de Marrakech

Fatima Zahra Mansouri reprend la tête du conseil communal de la ville ocre, dont elle a été présidente entre 2009 et 2015. / DR

Fatima Zahra Mansouri, présidente du Conseil national du Parti Authenticité et Modernité (PAM) a été élue, vendredi, présidente du Conseil communal de Marrakech. Mme Mansouri a obtenu la majorité absolue des voix (79 voix) contre une seule abstention et ce, lors d'une session marquée par la présence notamment des représentants des autorités locales et des membres du Conseil communal de la cité ocre.

Par la même occasion, il a été procédé à l'élection des dix vice-présidents du Conseil communal de Marrakech.

Le parti du PAM a obtenu 48 sièges sur un total de 193 au niveau des cinq arrondissements de la ville de Marrakech : Guelliz, Sidi Youssef Ben Ali, Ennakhil, Marrakech-Médina et Ménara, outre la municipalité du Méchouar- Kasbah lors des élections générales du 8 septembre courant.