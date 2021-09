Audi à l’épreuve du désert marocain en préparation du Rallye Dakar

L’écurie officielle Audi Sport vient de mettre fin à deux semaines d’épreuves et de préparation dans le désert marocain pour leur nouvelle entrée du prochain Rallye Dakar, l’Audi RSQ e-tron, un bolide tout terrain hybride unique en son genre doté de 671 chevaux, selon Motorsport.

Les tempêtes de sable et les températures dépassant parfois 40 degrés se sont révélées être une épreuve d’envergure pour les pilotes et les ingénieurs de la marque aux anneaux. Les responsables ont en effet indiqué qu' «il y a eu de nouveaux problèmes avec les températures élevées, qui ont provoqué des interruptions répétées des essais», selon Sven Quandt, directeur de l’équipe. Si les températures du Rallye Dakar devraient être moins élevées, «nous nous sommes délibérément rendus au Maroc pour tester notre concept dans les conditions les plus extrêmes», a ajouté Andreas Roos, responsable d'Audi Sport Racing.

L’Audi RSQ e-tron va également participer au Rallye du Maroc du 8 au 13 octobre pour le compte de la Coupe du monde de cross-country de la FIA 2021 et qui constituera le préparatif ultime avant le Rallye Dakar, prévu en Arabie Saoudite du 2 au 14 janvier 2022. Face à Audi, on retrouvera dans la catégorie T1+ notamment Prodrive et Toyota Gazoo Racing, tous prétendants à la victoire.