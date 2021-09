Amine Harit inscrit son premier but au vélodrome face à Rennes

Amine Harit et Mattéo Guendouzi. / DR

L’Olympique de Marseille (OM) s’est imposé à domicile, dimanche, lors de leur rencontre contre le Stade Rennais F.C., en inscrivant deux buts à zéro au stade vélodrome. Amine Harit, fraichement arrivé au club marseillais, a eu l’occasion d’inscrire son premier but devant les supporters marseillais et a scellé à la 71e minute le sort des joueurs de Rennes, qui avaient déjà encaissé un but inscrit par Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke Dieng à la 48e minute.

PREMIER BUT AU VEL ET LA VICTOIRE AU BOUT ?????? pic.twitter.com/LUcbo9Ypx7 — Amine Harit (@Amine_000) September 19, 2021

Les Marseillais se sont largement montré à la hauteur des espérances de leurs supporters en maitrisant la rencontre de bout en bout, totalisant au coup de sifflet final 65% de possession, 88% de réussite dans les passes et 6 tirs cadrés sur 17. Contrairement aux Rennais, les Marseillais ont été relativement disciplinés avec 5 fautes contre 17.

Amine Harit est arrivé à Marseille en septembre à seulement 24 ans, en prêt par son club Allemand, le FC Schalke 04. Lors de son premier match contre Monaco, Amine n’était pas parvenu à trouver le fond des filets, mais avait été l’auteur d’une passe décisive qui avait permis au club de s’imposer 2 à 0.

En seulement 5 matchs, l’OM se retrouve deuxième au classement de la Ligue 1, derrière le PSG et devant le RC Lens et Angers SCO qui ont tous pourtant disputé 6 rencontres.