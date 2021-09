Gouvernement : L’USFP attend «une offre acceptable» d’Aziz Akhannouch

Contrairement au PAM et l’Istiqlal, l’USFP n’a pas encore garanti sa participation au gouvernement Akhannouch. Aussi, le parti multiplie les appels du pied en direction du président du RNI. En témoigne, la teneur du communiqué publié ce soir au terme de la réunion extraordinaire de son conseil national, dans lequel les socialistes conditionnent leur participation à «une offre acceptable, en ligne avec l'ambition de former un gouvernement solidaire, cohérent et fort sur la base d’accorder la priorité au social et pour un Etat juste et fort».

Tout en réitérant son «ambition légitime de faire partie» du prochain gouvernement, le conseil national dit «respecter les choix du chef du gouvernement désigné à l’heure de la formation de son cabinet». Et d’exprimer la détermination du parti «à servir le pays depuis n'importe quelle position».

Le «parlement» de l’USFP «a chargé la direction du parti à gérer la prochaine étape, y compris la position du parti sur la carte politique à venir et la destination qu'il doit prendre, en cohérence avec ses choix politiques et intellectuels».

Le jeudi 16 septembre, dans un édito publié sur le quotidien Al Ittihad Al Ichtiraki, l’USFP a appelé à écarter le PAM de la composition du gouvernement Akhannouch. L’USFP a été par ailleurs écarté des accords entre le RNI, le PAM et l'Istiqlal pour la formation des conseils communaux et régionaux. Ainsi à la mairie de Rabat, Driss Lachgar a présenté la candidature de son fils, Hassan, contre la RNIste Asmae Rhlalou qui est assurée de l’appui des élus du Tracteur et de la Balance. D’ailleurs, le conseil national de l’USFP s’est dit «préoccupé par la tendance d’imposer une sorte de domination sur les conseils élus aux niveaux régional, provincial et local».

Avec les feux verts du PAM et de l’Istiqlal, le prochain exécutif bénéficie déjà d’une majorité confortable à la Chambre des représentants, avec 269 sièges sur un total de 395.