Maroc-Mauritanie : Nasser Bourita téléphone à Ismail Ould Cheikh

Le ministre mauritanien des Affaires étrangères a reçu ce dimanche un appel téléphonique de son homologue marocain, indique l’agence de presse AMI. «Au cours de l'entretien, les deux responsables ont passé en revue les excellentes relations bilatérales». Ismail Ould Cheikh Ahmed et Nasser Bourita «ont exprimé leur grande satisfaction du niveau des relations fraternelles et de la coopération entre les deux pays frères, et leur détermination à intensifier les contacts et les consultations permanentes pour servir les intérêts communs des deux peuples frères», rapporte la même source.

Cette discussion intervient après la visite effectuée par le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, à Nouakchott, et surtout après que des médias mauritaniens ont annoncé le projet d’un sommet à Alger entre les présidents Mohamed Cheikh Ould El Ghazouani et Abdelmadjid Tebboune.

Pour rappel, une semaine après l’opération des Forces armées royales du 13 novembre à El Guerguerate, le roi Mohammed VI a téléphoné à Ould El Ghazouani. A cette occasion, le souverain a fait par de sa «disposition à effectuer une visite officielle en République Islamique de Mauritanie, adressant en même temps l’invitation à Son Excellence le Président pour visiter son deuxième pays, le Royaume du Maroc», indiquait le cabinet royal dans un communiqué.