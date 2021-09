Espagne : Les messages de haine envers les mineurs migrants se multiplient

L'Observatoire espagnol du racisme et de la xénophobie (OBERAXE), a indiqué, la semaine dernière, qu’environ 30% des publications sur les réseaux sociaux enregistrées au cours des mois de juillet et août comportaient un contenu offensant envers les mineurs migrants. Une hausse de treize points par rapport à mai et juin, selon l'observatoire dépendant du ministère de l'Inclusion, de la sécurité sociale et des migrations, rapporte l’agence EFE.

Dans le dernier bulletin de surveillance des discours de haine, OBERAXE dit avoir identifié sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok un total de 607 contenus et discours de haine, soit 9% de plus que dans le précédent bulletin bimestriel. Le bulletin révèle que les discours anti-migrants dirigés contre les mineurs représentaient 30% des discours de haine en ligne analysés, contre 17,1% au cours de la période précédente (mai-juin).

Les motivations principales de ces discours de haine sont les mêmes que celles dirigées contre l'ensemble de la population migrante, qui ont légèrement augmenté entre juillet et août, atteignant 30,8% du contenu total analysé, contre 28,5% la période précédente.

Les derniers bulletins bimensuels publiés par OBERAXE reflètent également une augmentation des discours de haine sur Internet envers les personnes d'origine maghrébine, détaille le ministère dans un communiqué. Le contenu xénophobe et de rejet des personnes d'origine maghrébine avait doublé en seulement deux mois, passant de 7,9% en mars-avril à 15,3% en mai-juin, coïncidant avec l’exode de milliers de Marocains vers Ceuta, pour atteindre 16% dans ce dernier bulletin.

Les plateformes précitées ont supprimé 122 contenus xénophobes ou racistes, soit 20,1% du total des messages, conclut le bulletin.