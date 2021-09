Etudes en Chine : Plus de 500 dossiers de bourses remis à des jeunes marocains

La Foreign Universities Scholarships and Admissions Assistant Agency (FUSAAA) a remis plus de 500 dossiers de bourses d'études en Chine au profit de jeunes marocains durant la session de septembre 2021, a souligné, samedi à Rabat, le directeur de l'Agence Mehdi El Ihsani. Depuis 2017, la FUSAAA ne cesse d'accompagner les étudiants marocains (bacheliers ou autres) désirant poursuivre leurs études en Chine et ce, grâce aux nombreux partenariats scellés avec des universités chinoises de renommée internationale, a-t-il indiqué, lors d'une cérémonie de remise des trois bourses d'études.

Cette cérémonie visant à honorer les étudiants récipiendaires de bourses d'études en Chine, est une première initiative de la part de la FUSAAA pour encourager les jeunes talents et les futures leaders du Maroc à explorer de nouvelles perspectives dans ce pays asiatique au développement constant à tous les niveaux, a-t-il fait savoir.

Étant donné que la Chine est la nouvelle destination des étudiants ambitieux et talentueux, Mehdi El Ihsani a relevé, dans ce cadre, que ce pays propose quatre types de bourses d'études. Il s'agit notamment des bourses accordées soit par le gouvernement chinois, l'une des provinces chinoises, l'une des villes chinoises ou les universités locales.

Les étudiants marocains, poursuit-il, sont de plus en plus intéressés par la poursuite des études en Chine et l'Agence FUSAAA propose un accompagnement et un suivi de l'amont à l'aval de toutes les formalités administratives (Visa, vol,..), en plus de bénéficier, durant leur séjour d'études en chine, d'un accompagnement pour réserver une place dans une cité universitaire.

La FUSAAA, implantée à Rabat, est une agence d'assistance pour les bourses d'études et les admissions dans les universités étrangères. Elle œuvre à dénicher les programmes répondant aux critères des étudiants, à les accompagner dans les procédures d'inscription et à leur obtenir une bourse qui leur permettra de financer leurs études, leur hébergement et même leur séjour en Chine.