Le Roi du Maroc présente ses condoléances à la famille de l'ancien président algérien Abdelaziz Bouteflika

Le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de l'ancien président de la République algérienne démocratique populaire, Abdelaziz Bouteflika.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec une profonde émotion la nouvelle du décès de l'ancien président algérien.

En cette triste circonstance, le Roi exprime aux membres de la famille du défunt et, à travers eux, à l'ensemble de leurs proches et amis, ses vives condoléances et sa sincère compassion suite à cette perte douloureuse, la volonté divine étant imparable.

Affirmant partager la peine des membres de la famille du disparu, le Roi implore le Tout-Puissant de leur accorder patience et consolation, de rétribuer amplement le défunt et de l'accueillir dans Son vaste paradis parmi les vertueux. "Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons".