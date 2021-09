Après six mois d’absence, Brahim Ghali rentre à Tindouf

Après une absence de six mois, Brahim Ghali est rentré ce samedi 18 septembre dans les camps de Tindouf. Un accueil officiel lui a été réservé au camp Rabouni, le siège administratif de la direction du Polisario. L’agence de presse SPS indique que Ghali est retourné «pour reprendre ses fonctions».

Suite à son infection par le Covid-19, le chef du Polisario a quitté, en avril, les camps en direction de l’Espagne où il a passé presque sept semaines à l’hôpital San Pedro à Logrono. Une hospitalisation à l’origine de la plus grave crise diplomatique entre le Maroc et l’Espagne, depuis le conflit de l’ilot Leila en 2002. Sa présence sur le territoire ibérique a été condamnée par des associations espagnoles des victimes de terrorisme et par des ONG sahraouies de défense des droits de l’Homme.

Faisant l’objet d’une demande d’audition émise en 2008 par la justice espagnole pour son implication présumée dans des actes de génocide et de torture de Sahraouis, il a comparu, le 1er juin par visioconférence, devant un juge du tribunal de l’Audience Nationale de Madrid. Quelques heures plus tard, il prend un vol vers Alger pour poursuivre sa convalescence à l’hôpital militaire d’Aïn Naaja.

Son séjour à Alger a soulevé des interrogations sur les motifs d'une si longue absence, d’autant que ses apparitions publiques étaient très rares. Elles se résument aux images relayées par les médias algériens, le 2 juin, lors la visite à son chevet du président Abdelmadjid Tebboune et du chef des armées, Said Chengriha. Deux jours plus tard, une photo a circulé le montrant en discussion avec son «premier ministre», Bouchraya Hammoudi Bayoune, et enfin le 19 juillet, à l'occasion d'un discours.

Face à cette vacance du pouvoir au sein du Polisario, plusieurs voix ont invoqué l’article 61 de la loi fondamentale du Front tandis que d’autres plus radicaux ont invité les militaires à organiser un putsch.