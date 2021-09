Salé : 20 ans de prison pour le conducteur d’un triporteur ayant blessé un policier

La chambre criminelle de la cour d'appel de Rabat a condamné, cette semaine, le conducteur d'un triporteur à 20 ans de prison. Il était accusé d'avoir blessé un policier, l'an dernier, alors que ce dernier tentait de l'arrêter lors d’une course-poursuite documentée par une vidéo. Dans cette affaire, l’accusé principal a écopé de 20 ans de prison ferme, tandis que son compagnon complice a été condamné à 10 ans avec responsabilité civile, ce qui l'oblige à indemniser la victime qu'est l’agent de la DGSN, rapporte Le360.

L’affaire remonte au 13 juin 2020, quand le conducteur du triporteur et son complice, qui transportaient illégalement des matériaux de construction, roulaient à pleine vitesse sur les voies de la ville de Salé. Un agent de circulation a alors tenté de les arrêter et s'est jeté sur le véhicule pour les forcer à obtempérer. Le conducteur et son complice ont cependant continué leur route et ont trainé, sur une longue distance, le policier de la circulation qui tentait de les neutraliser, lui infligeant des blessures et lésions à des degrés de gravité variés.

Un deuxième agent les a rejoints pour les séparer et le complice l'a alors repoussé sur la route. Puis un policier, en quad, a tenté à son tour d'intervenir, mais sans succès.

Ne s'arrêtant pas là, le suspect principal et son complice ont ensuite forcé deux barrages, le premier situé sur l’avenue Adelkrim Khattabi à Hay Essalam, et le second à l’avenue Zarbia, dans le quartier Moulay Ismaïl. Ils ont été arrêtés plus tard, après l’ouverture d’une enquête.