Soufiane El Bakkali défie les Kenyans chez eux et gagne le 3000m steeple  

Le champion olympique qui avait mis fin à 37 années d'invicibilité et 9 Jeux Olympiques d’affilés pour les Kenyans, confirme en obtenant une belle victoire au Kip Keino Classic, événement du World Athletics Continental Tour Gold meeting tenu ce samedi au Kenya. Soufiane El Bakkali vient de gagner le 3000m steeple, en dominant 10 joueurs du pays hôte, et d’autres athlètes venus de la Turquie et de l’Ethiopie.

Le Marocain a débuté la course, qui s'est tenue au Moi International Sports Center Kasarani ayant récemment accueilli les Championnats du monde des moins de 20 ans en août dernier aux dernières places, en avançant progressivement en tête du cortège. C’est à l’approche des derniers tours de la course qu’il se place d’abord à la quatrième place. Il termine l’avant dernier tour deuxième avant d’augmenter la cadence dépassant son rival kényan, et terminer la course en 8:21.20.

L’athlète marocain, ayant remporté la médaille d’or du 3 000 m steeple lors des Jeux Olympiques de Tokyo, avec une course terminée en 8:08.90, devant l'Éthiopien Lamecha Girma (8:10.38) et le Kényan Benjamin Kigen (8:11.45), a été félicité par ses adversaires à la fin de la course. Il a tenu à célébrer sa victoire, en posant avec les autres athlètes devant la caméra.