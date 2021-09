Pfizer rappelle des lots de Chantix, commercialisé également au Maroc

Le laboratoire américain Pfizer a décidé, cette semaine, de rappeler tous les lots de son médicament Chantix, un substitut nicotinique commercialisé également au Maroc, en raison des niveaux élevés d’agents cancérigènes, appelés nitrosamines, dans les pilules. Le rappel concerne tous les lots de comprimés de 0,5 mg et 1 mg de varénicline, a annoncé jeudi la Food and Drug Administration (FDA), rapporte NBC News.

L’ingestion à long terme du médicament peut entraîner un «risque potentiellement accru de cancer chez l’homme, mais il n’y a pas de risque immédiat pour les patients prenant ce médicament», a expliqué la FDA. Pour cette raison, elle a déclaré vendredi que les patients prenant le médicament rappelé «devraient continuer à prendre leur médicament actuel jusqu'à ce que leur pharmacien fournisse un remplacement ou que leur médecin leur prescrive un traitement différent». «Les avantages pour la santé de l'arrêt du tabac l'emportent sur le risque de cancer lié à l'impureté nitrosamine contenue dans la varénicline», a ajouté l’agence américaine.

Pfizer a initialement suspendu la distribution du médicament en juin et a déjà rappelé un certain nombre de lots du médicament jusqu’à présent. À l’époque, la société avait déclaré qu’une pause dans la distribution avait été effectuée par prudence, en attendant de nouveaux tests. Le géant pharmaceutique a ensuite étendu le rappel à des lots supplémentaires du médicament anti-tabac en août.

Chantix a été approuvé par la FDA en mai 2006 en tant que médicament sur ordonnance pour aider les adultes âgés de 18 ans et plus à arrêter de fumer et est généralement utilisé pendant 12 à 24 semaines.

Au Maroc, le médicament est commercialisé sous la marque Champix.