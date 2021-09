Backyard Ultra : La course des boucles infinies venues des Etats-Unis enfin au Maroc

Pour commencer, expliquez-nous le concept du Backyard Ultra et en quoi il diffère des Ultra trail ?

Le parcours est une boucle de 6,706 km. Toutes les heures, les coureurs admis prendront le départ de la boucle, qu’ils devront faire et refaire, toujours dans un délai de 60 minutes, jusqu’à ce qu’un seul et dernier coureur reste en piste.

Exemple : Si vous terminez la 1ère boucle en 45 minutes, vous avez 15 minutes avant le prochain départ. Si vous terminez la boucle en 58 minutes, vous n’aurez que 2 minutes de repos avant le prochain départ. Le but est simple : faire le plus de boucles possible dans les délais.

Contrairement aux courses et Ultra trail que nous sommes habitués, Morocco Backyard Ultra The One ne récompensera pas le plus rapide, mais le plus stratège et le plus endurant.

Première édition au Maroc. Cette course unique au monde nous vient des Etats-Unis. Pouvez-vous nous rappeler son historique ?

Créée par Lazarus Lake, l’organisateur de la célèbre et mythique Barkley dans le Tennessee, elle est organisée actuellement dans plus de 52 pays dans le monde Pourquoi 6,706 km ? Car Lazarus Lake voulait une boucle à faire 24 fois (en 24 heures) qui fait 100 miles (distance mythique aux Etats unis).

Les records sont :

Chez les femmes : 68 boucles (456 km) par Courtney DAUWALTER en 2020.

Chez les hommes : 81 boucles (543 km) par John STOCKER en 2021.

Comment avez-vous obtenus la franchise Backyard Ultra ?

Nous avons obtenu la franchise après une étude de dossier faite par l’organisation Backyard Ultra et nous avons pu remplir les critères exigés dans le cahier de charge.

Parlons plus précisément de la course du 24 septembre dans la forêt Maamora. Combien de coureurs participeront ?

Pour cette première édition, nous avons limité le nombre de participants à 50 entre femmes et hommes, dont 10 places pour des coureurs élites. Les coureurs seront en autonomie, l’organisation ne s’occupe que du ravitaillement en eau.

J’imagine que le vainqueur, «The last one» Morocco, sera invité à participer au Backyard aux Etats-Unis ?

Le processus de qualification aux championnats du monde par équipe et individuel est le suivant :

1- Participer à Morocco Backyard Ultra

2- Etre sélectionné parmi les 15 athlètes pour participer au championnat des équipes par satellite pour présenter l'équipe Marocaine en Octobre 2022

3- Etre Vainqueur dans l'équipe marocaine lors du championnat des équipes par satellite

4- Représenter le Maroc à la BIG'S Backayrd Ultra World championship 2023

Le recordman du monde du Backyard Ultra est John Stocker avec 81 heures (soit plus de 543km). Quel premier record du Maroc espérez-vous atteindre pour cette première édition nationale ?

On espère atteindre les 48 H ?