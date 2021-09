Casablanca : L’église de Saint John rouvre ses portes après sa restauration

L'église anglicane de Saint John à Casablanca a ouvert, ce samedi, ses portes après sa restauration et son extension. Une cérémonie a été organisée, en présence des représentants des ambassades du Royaume-Uni et des Etats-Unis, le gouverneur de Casablanca-Anfa ainsi que plusieurs personnalités de l'église.

