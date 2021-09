Un mémorandum de coopération entre Archives du Maroc et la Fondation Roi Abdelaziz

L'Institution Archives du Maroc et la Fondation Roi Abdelaziz pour la recherche et les archives (Darah) ont signé, jeudi à Rabat, un mémorandum de coopération visant à jeter des ponts de collaboration entre les deux parties dans leurs domaines de compétence, à promouvoir les études et la recherche et à offrir l'opportunité aux chercheurs de recueillir, de part et d'autre, des informations à caractère historique. Signé par le directeur des Archives du Maroc, Jamaâ Baida et le Secrétaire général de Darah à Riyad, Fahd ben Abdallah Samari, le mémorandum porte sur l'échange des publications scientifiques, le partage des mesures encadrant le travail des deux institutions, l'organisation de conférences et d'expositions conjointes, l'échange d'expériences en matière de sauvegarde, de restauration et de technicité dans leur champ d'intervention outre des sessions de formation au profit de leurs staffs.

Un communiqué des Archives du Maroc précise que ce texte, qui a été signé à l'occasion de la visite d'une délégation saoudienne de haut niveau au siège des Archives du Maroc à Rabat, s'inscrit dans le cadre du développement des relations de coopération entre les deux pays. La cérémonie de signature s'est déroulée en présence de l'ambassadeur d'Arabie Saoudite à Rabat, Abdellah Ben Saad Al Ghariri.

Archives du Maroc a été créée en vertu de la Loi n° 69-99 relative aux archives, promulguée le 30 novembre 2007 avec pour missions principales, la promotion et la coordination du programme de gestion des archives courantes et intermédiaires des services de l’État, la sauvegarde et la promotion du patrimoine archivistique national et la promotion du domaine des archives par la recherche scientifique, la formation professionnelle et la coopération internationale.

Quant à la Fondation Roi Abdelaziz pour la recherche et les archives, elle a été créée en 1972 pour, particulièrement, faire connaître l'histoire du Royaume d'Arabie Saoudite, sa géographie, sa littérature et son urbanisme.