Affaire Fdesouche : Une cinquantaine de plaintes déposées et la CNIL auto-saisie

Suite aux révélations par Taha Bouhafs de la liste des «islamo-gauchiste» trouvée sur le site Fdesouche, Médiapart a annoncé qu’une cinquantaine de personnes auraient déjà rejoint la plainte contre X du journaliste pour «le non-respect de la législation des données personnelles». Le fondateur du site, Pierre Sautarel, a déclaré «non ce n’est pas interdit de reproduire la liste des signataires d’un appel public» mais s’est empressé de supprimer la liste, relate Taha Bouhafs.

Alerté par la présence de son nom sur la liste, le député La France Insoumise Éric Coquerel a interpellé le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin dans une question au gouvernement déposée ce vendredi pour demander la suspension du site d’extrême droite qui partage une idéologie «particulièrement rance». Il s’inquiète de l’usage qui pourrait être fait des données de cette liste «au regard des diverses agressions récentes et ciblées perpétrées par des groupes radicaux». Le député demande enfin au ministre ce qu’il compte faire concernant «ce fichage et plus largement ce site internet morbide aux pratiques illégales».

Suite aux révélations de @T_Bouhafs sur "https://t.co/FF6rNDHKam", je demande à @GDarmanin : que compte-t-il faire concernant ce site morbide aux pratiques illégales ? pic.twitter.com/Oo9i6pCCZ9 — Eric Coquerel (@ericcoquerel) September 17, 2021

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) à déclaré à France Info qu’elle s’était «auto-saisie» ce vendredi pour mener des investigations sur cette liste afin de déterminer la légalité de la création d’un fichier à partir d’une liste publique.

Depuis 1978, la Cnil est chargée de veiller à la protection des données personnelles et à ce que l'informatique soit au service du citoyen et qu'elle ne porte atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'Homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques.