Le PAM accepte de participer au gouvernement Akhannouch

Le conseil national du PAM a organisé, ce vendredi 17 septembre par visioconférence, une session extraordinaire de son conseil national, consacrée à l’examen de l’offre présentée par Aziz Akhannouch pour rejoindre son équipe gouvernementale. «Après consultation et validation de la majorité des membres du conseil national, le parti annonce avoir accepté la proposition du chef du gouvernement désigné, Aziz Akhannouch, d’intégrer la majorité gouvernementale», indique le parti dans un communiqué.

Un feu vert assorti de quelques conditions. Le «parlement» du PAM exige «une participation effective et réelle du Parti Authenticité et Modernité dans le prochain gouvernement, qui tient compte de son poids politique et son programme électoral».

Le conseil national a également confié au secrétaire général du PAM, la mission de poursuivre les consultations avec le chef du gouvernement désigné. L’instance a invité, par ailleurs, Abdellatif Ouahbi à participer personnellement dans le nouveau gouvernement.

Ce samedi 18 septembre, le conseil national de l’Istiqlal examinera l’offre d’Aziz Akhannouch.