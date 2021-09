Normalisation : Les ministres israéliens de l’Economie et de la Défense attendus au Maroc

A l’initiative des Etats-Unis, le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a pris part à une réunion virtuelle pour célébrer le premier anniversaire des accords d'Abraham. Dans son intervention, Nasser Bourita s’est félicité du rétablissement des relations entre le Maroc et Israël, le 10 décembre 2020, qu'il a qualifié «d’événement historique».

Le chef de la diplomatie a remercié Washington pour son «rôle central et garant» du processus de la normalisation. Une manière subtile de rappeler à l’administration Biden son engagement pris dans l’accord signé le 22 décembre à Rabat devant le roi Mohammed VI entre les représentants des trois pays, liant la reprise des relations entre le royaume et Israël à la reconnaissance par les Etats-Unis de la marocanité du Sahara.

Bourita a enchainé ensuite en se félicitant des «actions» prises entre Rabat et Tel-Aviv durant ces 9 mois de normalisation, citant particulièrement «l’établissement d’une plateforme de dialogue et de coopération avec des groupes de travail en vue de se rencontrer, discuter et travailler ensemble», des réunions entre les ministres des deux parties, conclues par la signature de «20 accords» et l’ouverture de missions diplomatiques.

Les ministres israéliens de l’Economie et de la Défense bientôt au Maroc

Le ministre des Affaires étrangères a rappelé le déplacement effectué, en août à Rabat et Casablanca, par son homologue israélien, Yaïr Lapid. Un événement qui sera suivie par d’autres. «Nous nous attendons à d’autres importantes visites, y compris celles des ministres de l’Economie et de la Défense» israéliens au royaume. Des propos confirmant les informations sur un éventuel établissement de liens de coopération dans le domaine militaire et l’industrie d’armement entre Rabat et Tel-Aviv.

Ce volet des relations maroco-israéliennes a été scellé, en juillet dernier à Rabat, par la conclusion d’un accord en matière de cybersécurité. La cérémonie de signature a connu la présence de Yigal Unna, le directeur général de la cyberdirection israélienne, de son homologue marocain le général El Mostafa Rabiî, et du ministre délégué chargé de l’Administration de la Défense Nationale, Abdellatif Loudiyi. Un acte que Bourita n’a pas manqué de rappeler lors de son intervention.

Durant ces neufs mois de normalisation, les armées marocaine et israélienne ont déjà pris part à des exercices militaires conjoints. Le chef de la diplomatie a notamment cité leur participation, sur invitation des Etats-Unis, aux manœuvres navales Sea Breeze 2021, organisées du 28 juin au 10 juillet, dans la zone ukrainienne de la Mer Noire.

Nasser Bourita a déploré, très brièvement, que cette proximité entre le Maroc et Israël soit instrumentalisée par «un voisin» pour rompre ses relations avec Rabat.