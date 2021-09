Maroc - Hongrie : La coopération scientifique se renforce dans le domaine médical

Une délégation de l'Amicale marocaine d’implantologie et d’esthétique dentaire (AMIED) a pris part, du 13 au 15 septembre à Budapest, à un colloque de formation organisé par l’«Institut Urban de régénération». Selon un communiqué de l’ambassade du Maroc à Budapest, cette participation s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre le royaume et la Hongrie dans le domaine médical et scientifique.

Cette formation a permis à une trentaine de participants de la délégation marocaine de renforcer leurs capacités de s’imprégner du savoir-faire du professeur hongrois Istvan Urban et des dernières pratiques et expériences en matière d’implantation dentaire et des techniques de la régénération osseuse.

Cette participation est une première étape pour le renforcement de la coopération entre l’AMIED et «l’Institut Urban de régénération» alors qu'un deuxième cycle de formation aura lieu en février prochain au sein du même Institut au profit d’autres membres de l’AMIED, une association à vocation scientifique et à but non lucratif regroupant plusieurs centaines de chirurgiens-dentistes marocains, maghrébins et africains.

Au terme de cette formation, les membres de la délégation ont rencontré l’ambassadrice du Maroc en Hongrie, Karima Kabbaj, au cours de laquelle il a été procédé à un échange sur la qualité des relations entre le Maroc et la Hongrie et de la coopération excellente qui existe entre les deux pays.

Le Maroc et la Hongrie ont signé récemment trois mémorandums d’entente de coopération sur «la recherche scientifique et technologique», «l’enseignement supérieur et le programme hongrois de bourses 'Stipendium Hungaricum' pour la période 2020-2022», ainsi que sur «la formation et l’éducation à l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire».