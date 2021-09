Italie : Arrestation de la «maman cocaïne» marocaine pour livraison de drogue à domicile

Une jeune femme de 25 ans a été arrêtée en Italie, dans la ville de Viareggio, pour son implication dans un réseau de vente au détail de cocaïne dont elle serait le cerveau et la revendeuse. La jeune femme se faisait appeler «la Marocaine», bien qu’«Italienne à 100%» selon Il Tirreno. Les journaux nationaux lui ont rapidement donné un autre surnom : «mamma cocaina», car la jeune femme avait l’habitude d’effectuer ses transactions accompagnée de ses trois enfants de 1, 2 et 4 ans, informe Lucca in Diretta. Ces enfants évitent aujourd’hui à la jeune femme d’être placée en détention provisoire.

Aujourd’hui assignée à résidence, la mise en cause aurait géré même en période de confinement la vente de drogue à des «professionnels insoupçonnés», avec la complicité de sa mère de 45 ans et de son compagnon de 25 ans. Selon la police, certains clients lui laissaient même parfois leur carte de crédit pour qu’elle aille chercher l’argent directement, probablement pendant le confinement.

Le mode opératoire de la trafiquante semblait bien réglé. Elle allait toujours voir ses clients accompagnée de ses enfants pour éviter les contrôles de police et les suspicions. En période de confinement, elle prétextait se rendre au cimetière pour visiter la tombe de parents fictifs. Lorsqu’elle ne prétextait pas de se rendre au cimetière, elle utilisait sa «couverture», comme elle le dit elle-même, en se faisant embaucher par une société de nettoyage.

Les enquêtes de police ont permis de remonter le réseau de trafiquants et d’arrêter quatre individus d’origines marocain et tunisienne, qui la fournissait en cocaïne.