Essaouira : Les syndicats protestent contre le transfert d’une école publique au privé

Entièrement réparé grâce à un budget du fonds public, un établissement scolaire artistique à Essaouira relevant du ministère de l’Education nationale a été cédé à l’enseignement privé, provoquant l’ire de sept centrales syndicales. Au niveau provincial, les syndicalistes organisent, ce vendredi, un sit-in de protestation devant l’école en question, pour contester la décision du ministre sortant Saaïd Amzazi.

Les sept syndicats sont la Confédération démocratique du travail (CDT), l’Union marocaine du travail (UMT), l’Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM), l’Union nationale du travail au Maroc (UNTM), la Fédération nationale de l’enseignement (FNE), l’Organisation démocratique du travail (ODT) et la Fédération démocratique du travail (FDT), qui ont signé un communiqué collectif. Ils y ont déploré «un autre épisode où le ministre de l’Education nationale sortant achève l’école publique, après avoir cédé l’école alors qu’elle vient d’être entièrement réparée et équipée, et qu’un personnel pédagogique et administratif a été désigné pour la gérer».

Les signataires ont qualifié cette démarche de «crime», qui illustre «un autre accord de don d’institutions publiques équipées de l’argent des contribuables, dans une ville dont le potentiel immatériel est basé sur l’art et la littérature comme capital». Insistant une nouvelle fois sur une «cession criminelle» après laquelle elles observeront d’autres formes de contestation, les organisations ont exprimé leur intention de saisir les «différentes instances syndicales, de défense des droits humains régionales et nationales, ainsi qu’aux autorités associées au secteur de l’éducation nationale, pour assumer leur responsabilité historique».

Le syndicat des enseignants de la FDT a souligné que l’école en question serait cédée à un établissement privé français, bien qu’elle fasse partie des institutions régionales et nationales «les plus actives et les plus importantes, selon les rapports des Commissions régionales d’inspection et des Commissions d’évaluation et d’inspection générale» du ministère de tutelle.