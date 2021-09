Melilla : Le Maroc et l'Espagne empêchent plusieurs tentatives d'immigration irrégulière

Les forces de sécurité espagnoles et marocaines ont empêché, jeudi, plusieurs tentatives de franchir la clôture séparant Melilla du Maroc et opérées par une centaine de migrants. «Ce soir, il y a eu, une fois de plus, des pressions sur le périmètre frontalier à différents points par un groupe très important de migrants, pour lesquels le système sécuritaire a dû être renforcé», a confié un porte-parole de la délégation gouvernementale à l’agence Europa Press.

Le responsable a ajouté que «la Garde civile a été mobilisée toute la nuit et une communication permanente avec les forces de sécurité marocaines a été maintenue». La même source a souligné qu'au vu de la coordination menée par la Garde civile et les forces marocaines et le déploiement de troupes qui a été effectué dans les zones de plus forte concentration et afflux de migrants, ceux-ci ont fini par renoncer à leurs tentatives. En ce sens, elle a souligné qu'après une matinée marquée par d'énorme pression migratoire, les migrants ont quitté la zone vers 7h00 du jeudi.

La déléguée du gouvernement à Melilla, Sabrina Moh a remercié «le bon travail et le professionnalisme dont ont fait preuve les agents de la Garde civile», en saluant la collaboration des autorités marocaines.