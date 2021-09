Le Maroc vend plus de pastèques sur le marché européen qu’en Espagne

Au cours des six premiers mois de l’année courante, le Maroc a vendu plus de pastèques sur le marché de l’Union européenne qu’en Espagne, partenaire économique principal du royaume. Il s’agit d’une première, selon le service statistique Euroestacom, qui indique que le Maroc a vendu un total de 202,94 millions de kilos de pastèques aux Etats membres de l’UE, contre 195,75 millions à la même période de l’année 2020. En Espagne, les ventes n’ont pas dépassé 156,3 millions de kilos, soit 116,94 millions de moins qu’au premier semestre de 2020, a rapporté le site d’information Fresh Plaza.

Ainsi, le Maroc s’est positionné comme le principal fournisseur de pastèques de l’Union européenne, entre les mois de janvier et de juin de l’année courante. L’écart entre les ventes européennes et espagnoles représente en effet plus de 29,84%.

La même source a indiqué que dix ans plus tôt, c’étaient les ventes de pastèques en provenance d’Espagne qui dépassaient les marocaines de 165,95%. Dans le marché européen, les Pays-Bas sont le troisième fournisseur de pastèques, avec 52,69 millions de kilos, suivis du Costa Rica avec 37,5 millions de kilos.