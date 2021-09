Classement Times Higher Education 2021 : L'UIT de Kénitra leader national en sciences physiques

Le classement détaillé par sujets du «Times Higher Education 2021» a été dévoilé jeudi et a consacré l'Université Ibn Tofail (UIT) de Kénitra comme leader national dans les sciences physiques (mathématiques et statistiques, physique et astronomie, chimie, géologie, environnement, sciences de la terre et de la mer). Elle se positionne 601-800, devant les universités Hassan II de Casablanca et Cadi Ayyad de Marrakech, toutes deux figurants dans le top 801-1000. Figurent également au classement les universités Hassan 1er de Settat, Mohammed V de Rabat et Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès classées 1001+.

L'UTI a déclaré que le classement de l'Université représente «une consécration réelle de ses efforts dans la promotion de l’excellence dans plusieurs domaines inscrits dans le plan stratégique de développement de l’Université» témoignant aussi de son engagement dans les quatre piliers de ce classement basé sur la qualité de l’enseignement, la recherche, les citations dans les revues internationales indexées, le transfert de connaissances et l’internationalisation.

Dans les études cliniques et santé, l'Université Sidi Mohamed Ben Abdellah réussit à se classer 301-400, devant les bonnes places de l'Université Hassan II et Mohammed V, classées 601+. L'UIT s'est aussi démarquée dans les études d'ingénieur en atteignant 501-600 devant les établissements Hassan II et Sidi Mohamed Ben Abdellah classés 601-800.

Le prestigieux classement est établi sur la base des 17 objectifs de développement durable des Nations Unies, adoptés en 2015 par les 193 États membres. Dans le classement général publié en début septembre, le Maroc a réussi à placer six universités parmi les 1 200 meilleurs établissements d'enseignement supérieur dans le monde.