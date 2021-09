Hakim Ziyech ne jouera pas tant que Vahid Halilhodzic reste sélectionneur des Lions de l'Atlas

Le milieu de terrain marocain Hakim Ziyech qui évolue à Chelsea n’a pas porté le maillot national depuis son match contre le Burkina Faso le 12 juin, et selon le site spécialisé Onze mondial, ce ne serait pas passager, mais bien un problème profond entre lui et le sélectionneur de l’équipe, Vahid Halilhodzic. Le manager Bosnien estimerait que le technicien de 28 ans «manquait d’implication et de sérieux lors des dernières sélections» après qu’il a fait seulement 2 passes décisives sur ses trois derniers matchs avec les Lions de l’Atlas et une dernière rencontre où il n’a été l’auteur d’aucune action marquante.

Pour compliquer les choses, un proche du joueur a déclaré à Al-Arbay Al-Jadeed que Ziyech pourrait faire son retour avec l’équipe nationale à l’unique condition que Vahid Halilhodzic ne soit plus sélectionneur du Maroc.

Mais Vahid Halilhodzic forme son équipe à l’approche de la Coupe d’Afrique des Nations 2021 et ne semble pas être prêt de partir ou d’être remplacé par la Fédération. Le Maroc devrait faire sans ce joueur de talent qui a su séduire l’Ajax puis Chelsea, prêt à débourser 44 millions de dollars (395 millions de dirhams) pour renforcer son banc.

Pour rappel, Hakim Ziyech avait été élu joueur de l’année aux Pays-Bas en 2018. Il a remporté la Ligue des champions et l’UEFA Supercup avec Chelsea, ainsi que le championnat et la Coupe des Pays-Bas avec l’Ajax, auteur en 39 matchs avec le Maroc de 15 buts et 10 passes décisives.