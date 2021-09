France : Une liste d’«islamogauchistes» retrouvée sur le site Fdesouche

Au centre de la liste on retrouve un appel à la marche du 10 novembre 2019 contre l'islamophobie. / DR

Le site d’extrême droite identitaire «Fdesouche» est au centre d’une nouvelle polémique, après que le journaliste et militant antiraciste Taha Bouhafs se soit procuré un fichier hébergé sur le site internet et qui établit une liste d’«islamogauchiste», crée par l’un des administrateurs du site identifié, Pierre Sautarel.

Sur cette liste longue d'une centaine d’entrées, figure bon nombre de journalistes, avocats, élus politiques, universitaires, militants, mais aussi des imams, tous fichés et classés selon leurs fonctions et positions. Le journaliste, «fiché» par le site, a signalé saisir son avocat pour porter plainte et a décidé de déposer une plainte collective avec toutes les victimes de ce site le souhaitant.

La même liste a été retrouvée sur le site de partage Scribd avec un descriptif qui précise qu’elle recense «plusieurs centaines de personnalités [qui] appellent à une grande marche populaire, le dimanche 10 novembre [2019] à Paris, contre l’islamophobie». Une seconde liste aurait émergé qui recensait cette fois des associations qui sont connues pour leur aide aux migrants.

Parmi les personnes victimes de ce fichier, on retrouve la journaliste franco-marocaine Feïza Ben Mohamed.