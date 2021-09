«Création et production du spectacle vivant» : L’Institut français du Maroc lance la 2e édition

L’Institut français du Maroc (IFM) a annoncé ce jeudi, dans le cadre de son programme de coopération culturelle, le lancement de la deuxième édition de l’appel à projets «création et production du spectacle vivant», dédié au financement de la création et de la production du spectacle vivant au Royaume en partenariat avec Crédit du Maroc. L’IFM et le Crédit du Maroc attribueront aux artistes et compagnies localisées et exerçant au Maroc dans le spectacle vivant (musique, théâtre, danse, cirque, etc.) retenues une aide financière.

Un soutien technique et logistique peut aussi être mis en place pour les lauréats, comme la mise à disposition de locaux de répétition, une expertise technique et artistique avec des intervenants professionnels, un accompagnement de sortie de résidence, etc.

Les projets doivent être soumis à l’IFM avant le 31 octobre à minuit. Ils seront évalués sous condition de respect des conditions établies par un comité de sélection franco-marocain, «sur des critères de qualité artistique et technique, de pertinence et de faisabilité», précisent les deux parties dans un communiqué.