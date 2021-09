Consultée par Akhannouch, l’AFG a prôné la reprise du dialogue social et la libération des journalistes

Le coordinateur de l’Alliance de la fédération de gauche (AFG), Abdeslam El Aziz a exprimé son espoir que le futur gouvernement formé par Aziz Akhannouch (RNI) commencerait son travail «avec un signal fort», qui sera «la libération de tous les détenus des mouvements sociaux, d’opinion et des journalistes incarcérés».

Dans une déclaration de presse à la suite de son accueil par le nouveau Chef du gouvernement, mercredi en fin de journée, le secrétaire général du Congrès national ittihadi (CNI) a indiqué que l’AFG tenait à la mise en œuvre de la Constitution dans la pratique. «Nous avons remarqué, au cours de l’étape précédente, comment la pratique était en deçà des principes constitutionnels. Nous espérons qu’à la prochaine étape, le chef de l’exécutif exercera ses pouvoirs constitutionnels comme prévus dans le texte, et nous avancerons ainsi vers une véritable démocratie».

Dans un autre registre, le coordinateur de l’AFG a appelé à la reprise du dialogue social, resté au point mort avec les gouvernements conduits par le Parti de la justice et du développement (PJD). A ce sujet, El Aziz a indiqué avoir échangé avec le Chef du gouvernement sur «la situation sociale préoccupante de la vie des Marocains, ces dix dernières années». «La situation n’a pas avancé vers la résolution de problèmes majeurs et de problématiques sociales, mais au contraire ; elle a été marquée par des régressions importantes à ce niveau», a-t-il ajouté.

«Le Chef du gouvernement nous a écoutés avec tout le sérieux et son point de vue rejoint celui de la Fédération de gauche ; nous espérons voir ce dialogue se concrétiser, dans l’avenir», a indiqué Abdeslam El Aziz, tout en critiquant les mandats de Benkirane et d’El Othmani, qui selon lui «n’étaient pas à l’écoute et ne dialoguaient pas avec les forces vives de la nation et les syndicats». Dans ce sens, il a exprimé ses souhaits qu’une nouvelle phase s’ouvrira avec la nouvelle formation gouvernementale.

Arrivé en tête des votes du scrutin du 8 septembre, le Rassemblement national des indépendants (RNI) conduira le nouveau gouvernement, après que le président du parti a été désigné par le roi Mohammed VI pour constituer l’exécutif, conformément à l’article 47 de la Constitution. Dans ce sens, Aziz Akhannouch procède à des consultations des chefs de partis élus aux élections, depuis lundi dernier.