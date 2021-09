Prix Sakharov : La gauche européenne propose la militante pro-Polisario Soltana Khaya

Le prix Sakharov pour la liberté de l’esprit, attribué par le Parlement européen et qui récompense des personnes ou des organisations qui ont consacré leur vie ou leurs actions à la défense des droits de l'Homme et des libertés, voit cette année la candidature de la militante pro-Polisario Soltana Khaya. Elle est ainsi nominée par le groupe parlementaire de la gauche européenne, informe Publico.

Soltana Khaya avait accusé le Maroc de l’avoir prétendument infecté avec le Covid-19 malgré son «assignation à résidence» depuis novembre 2020, parmi d'autres accusations d’agression physique, verbale et sexuelle. Sa nomination pour le prix par la gauche européenne a été poussée par Miguel Urbán Crespo, élu anticapitalistas et co-fondateur de Podemos.

Il a déclaré que la communauté internationale maintient un «silence complice» sur la question du Sahara, invoquant des «répression, crimes et persécutions» présumés du Maroc contre des femmes qui «réclament le respect de leurs droits fondamentaux».

Le prix porte le nom et rend hommage au physicien et dissident soviétique Andrei Sakharov, père de la bombe H soviétique avant de militer pour les droits de l’Homme et la non-prolifération nucléaire, obtenant en 1975 le prix Nobel de la paix alors que l’URSS lui refuse son visa pour aller chercher son prix en Norvège.

A rappeler que le groupe de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique avait proposé, en 2018, le nom de Nasser Zefzafi, figure de proue du Hirak du Rif, pour ce prix, créant des grincements de dent au Maroc. La distinction était finalement attribuée au réalisateur ukrainien Oleg Sentsov.