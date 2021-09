Abdeslam Ouaddou sur son passage au MC Oujda : «Un vrai traquenard»

L’ancien capitaine des Lions du Maroc, Abdeslam Ouaddou, qui totalise 58 sélections en équipe nationale et 8 buts inscrits, a accordé un entretien à Africa Foot United à l’occasion de son arrivée au Bénin comme «manager à l’anglaise» de l’actuel champion du Bénin, ESAE FC.

L’ancien Lion n’a jamais quitté son équipe nationale du regard. Il confie que la jeune équipe du Maroc est talentueuse et «peut avoir le même profil que l’Algérie si on laisse travailler ce groupe pour l’amener à maturation». Mais contrairement à leurs frontaliers, il estime que l’équipe manque encore «de caractère». Malgré le talent des joueurs, la sélection souffre d’un «problème mental qui dure face à l’adversité». Mais en travaillant la «gestion émotionnelle», il en est convaincu, «nous pouvons déplacer des montagnes».

L’enfant du Maroc à cependant dû faire ses classes d’entraîneur en Algérie parce que «le Maroc n’a pas répondu à [ses] différentes demandes qui sont restées lettres mortes». Le joueur regrette d’ailleurs qu’au Maroc «la formation locale est une catastrophe et un échec total depuis des années». Selon lui, le vrai réservoir de joueurs est en Europe, «la preuve, l’équipe est composée à 95% de joueurs formés en France».

Les clubs marocains, Abdeslam Ouaddou en garde d’ailleurs un goût amer, surtout du Mouloudia d’Oujda qu'il a entrainé en 2020-2021 et qui était «un vrai traquenard». «Les joueurs et mon staff n’étaient pas payés, je payais de ma poche le bus de déplacement, les salaires des kinés, les examens médicaux des joueurs. Le président, après ma signature, s’est volatilisé et ne répondait plus au téléphone», regrette-t-il.

Il se souvient d’un fait particulièrement choquant qui l’a mis «hors de lui». Alors que le guinéen Demba Camara qu’il avait recruté avait terminé meilleur buteur du club avec 10 buts marqués, le «président du club avait donné ordre de le virer de l’hôtel alors que cela faisait 3 mois qu’il n’avait pas reçu de salaire». Le Maroc souffre selon lui de «traitement parfois inhumain que l’on fait subir à certains joueurs subsahariens».

Sans faire de lien, il est également revenu sur le racisme qui «gangrène» le football et dont il a été victime plusieurs fois. Il le dit, «la FIFA doit prendre des grandes mesures, se pencher sur ce problème, et c’est un problème récurrent, un problème anti-sportif qui n’a pas lieu d’exister».