Parlement : L’UC prend ses distances avec le RNI et forme une alliance avec le MDS

Après une alliance de cinq années avec le RNI à la Chambre des représentants durant la législature 2016-2021, l’Union constitutionnelle a décidé de trouver un nouveau partenaire. L’UC de Mohamed Sajid s’est allié au Mouvement Démocratique et Social d’Abdessamad Archane pour former un seul groupe de députés à la Chambre basse, indiquent les secrétaires généraux des deux partis dans un communiqué conjoint.

A l’issue des élections des législatives du 8 septembre, les deux formations ont remporté 23 sièges : 18 pour l’UC et 5 pour le MDS. L’addition des résultats devrait leur permettre d’arracher une vice-présidence à la Chambre des représentants et la présidence d’une commission parlementaire.

Dans le cadre de ses consultations avec les partis pour former un nouveau gouvernement, Aziz Akhannouch a reçu séparément Sajid et Archane. L’Union constitutionnelle nourrit l’ambition d’être sur la photo de famille du prochain exécutif. Dans le cabinet El Othmani I (2017-2019), l’UC avait glané deux maroquins, grâce à la médiation d’Akhannouch : Mohamed Sajid au ministère du Tourisme, du Transport aérien, de l’Artisanat et de l’Economie sociale, et Othman El Firdaous, secrétaire d'État chargé de l’Investissement.

La formation au Cheval s’est vue confiée au gouvernement El Othmani II, le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports. Un département dirigé d’abord par Hassan Abyaba et après son limogeage, le 7 avril 2020, par Othman El Firdaous.

Pour rappel, suite à des tensions entre les conseillers parlementaires du RNI, l’Union Constitutionnelle a décidé de former avec le Mouvement Démocratique et Social un seul groupe à la Chambre haute du Parlement.