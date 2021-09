Cinéma : Marrakech a son festival du court-métrage créé par des femmes

La première édition du Festival du court-métrage de Marrakech se tiendra en octobre prochain. Il s’agit du premier rendez-vous du septième art au Maroc, créé entièrement par des artistes femmes, Ramia Beladel et Thaïs Martin. Toutes deux basées à Marrakech, elles ont accumulé les années d’expérience de curation d’événements culturels.

Pour le duo d’artistes, l’objectif est de «créer un pont entre Marrakech et le monde du court-métrage», «tout en mettant en valeur les talents locaux et en partageant le travail de cinéastes étrangers», ont indiqué les organisateurs à Yabiladi. Ainsi, il s’agira d’un «mini-festival en plein air d’une semaine limité à 70 personnes par jour, présentant une sélection diversifiée de 42 courts-métrages de réalisateurs émergents et établis». Présidé par le cinéaste franco-marocain Kamal Hachkar, le jury est composé de la réalisatrice Danièle Suissa, du photographe de mode Mehdi Sefrioui, du président-fondateur de l’association Save Cinemas in Morocco Tarik Mounim et de la productrice de photoshoot de mode Marie Courtin.

Pays d’honneur de cette édition, l’Egypte sera présente à ce premier festival avec 14 films de 14 réalisateurs différents. D’autres pays participent au cours du festival avec leurs films, notamment la Palestine, l’Algérie, la Tunisie, la Jordanie, la Russie, la Norvège, l’Allemagne, la Grèce, la France, les Pays-Bas, l’Angleterre et le Canada. Douze films marocains seront en compétition.

Par ailleurs, le réalisateur et cinéaste marocain Mohamed Goumrane et Thaïs Martin donneront des conférences, au cours de la journée. Les projections seront prévues en soirée. Les activités se tiendront à Jnane Tamsna, ELFenn, au Palais Badii, au Riad Denise Masson, Macaal et d’autres lieux privés, notamment les sites du patrimoine de l’ancien quartier de Laksour.