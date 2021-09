Maroc – France : La «diplomatie culinaire» au cœur d’une rencontre interculturelle à Paris

La première édition des Rencontres de la diplomatie culinaire se tiendra à la Maison du Maroc à Paris, du 30 septembre au 1er octobre. L’événement permet de réunir de grands chefs cuisiniers des deux rives, français et marocains. L’occasion sera de partir à la «découverte de produits du terroir et de l’artisanat local», tout en proposant des «animations culinaires» et une scène musicale, on indiqué les organisateurs à Yabiladi. Au programme, «une dégustation de douceurs marocaines et un buffet gastronomique concocté par des chefs d'exception et les élèves de l’école hôtelière Médéric».

Cette rencontre connaîtra la participation de 21 exposants marocains et français, des artisans et des producteurs qui présenteront leurs produits et feront connaître les arts culinaires des deux pays. 16 chefs cuisiniers issus des deux pays prendront part à l’événement, pour «rencontrer les visiteurs, animer des shows cookings et cuisiner le dîner signature aux côtés des étudiants du CFA de Médéric Paris».

«Nous métissons nos cuisines, ensemble» pour partager un «instant de communion qui rappelle l’importance des liens de fraternité entre la France et le Maroc», a indiqué Naima Essifer, présidente de l’association des Rencontres de la diplomatie culinaire. «Nous avons la chance, avec les gastronomies française et marocaine, de compter parmi les meilleures traditions culinaires ; cela est d’ailleurs reconnu par les touristes du monde entier, qui viennent dans nos pays pour découvrir nos cultures culinaires», a-t-elle souligné.

Cette première édition est parrainée par Lahcen Hafid, chef de palace parisien président de Disciples d’Escoffier Maroc, qui œuvre pour la transmission et l’évolution de la cuisine, ainsi que par Gérard Sallé, maître cuisinier de France et chef étoilé multi-primés. L’événement est coorganisé avec l’Association ambassadeurs de l’espoir pour le développement et le tourisme dans la région de l’Oriental, ONG présidée par Bachir Ayad.