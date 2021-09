Après la débâcle du PJD, Aftati renoue avec les coups d’éclats

Une semaine après la débâcle du PJD, Abdelaziz Aftati, membre du secrétariat général du parti de la Lampe, a renoué avec les polémiques. L’ancien député d’Oujda a estimé qu’après les résultats du scrutin du 8 septembre, le Maroc a «trois options» devant lui.

La première consiste en «une réforme sérieuse, radicale et progressive que le peuple façonne au nom de la souveraineté de sa décision et qui conduira vers la monarchie parlementaire et réglera une fois pour toute la transition démocratique», a écrit Aftati sur Facebook.

Jouant les Cassandres et puisant dans le lexique du discours marxiste, Aftati a indiqué que la deuxième option mènera à l’instauration «d’un fascisme putschiste qui est la voie empruntée par la structure profonde et parallèle, alliée de la Compradore (bourgeoisie, ndlr) et le grand capital rentier corrompu de certaines familles».

La troisième option est «une révolution avec tous ses agendas, ses résultats et ses probabilités». Cette sortie intervient trois jours avant la tenue, le 18 septembre, d’une session extraordinaire du conseil national du PJD, consacrée à l’examen des résultats du parti aux élections du 8 septembre. Une instance où il très populaire. En effet, après le congrès de décembre 2017, l'ex-député était classé premier lors de l’opération de vote pour le choix des membres du «parlement» du PJD. Fort de cet ancrage, Abdelaziz Aftati avait rejoint le secrétariat général du PJD en 2018 et sur proposition d’El Othmani.

Pour mémoire, le 1er juin 2015, le secrétariat général du PJD sous l’ère Benkirane avait décidé de geler les responsabilités qu’Aftati assumait au sein du parti et de suspendre en même temps son appartenance au conseil national. Une sanction prise en réaction à la visite qu’il avait effectuée, trois jours auparavant, aux zones frontalières avec l’Algérie tenues par les Forces armées royales.