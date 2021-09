Le PAM se retire de la présidence de la région Guelmim-Oued Noun au profit du RNI

Sauf surprise de dernière minute, le fauteuil de président de la région Guelmim-Oued Noun devrait rester dans le giron du RNI. Le PAM a en effet décidé de retirer son candidat, Adelouaheb Belfquih, de la course à la présidence de la grande collectivité territoriale. Dans une lettre adressée au ministre de l’Intérieur, le secrétaire général a demandé de considérer «nulle et non avenue» l’accréditation accordée auparavant à Belfqih.

Une revirement qui interpelle, d’autant que la liste conduite par le PAMiste est arrivée première aux élections régionales du 8 septembre avec 12 sièges contre 10 pour le RNI. Abdelouahed Belfquih a-t-il été sacrifié par la direction du Tracteur sur l’autel des négociations pour la formation du gouvernement Akhannouch ?

La réaction du principal concerné par cette mesure a été immédiate. Il annoncé, dans un communiqué, son «retrait définitif de l’action politique», rapporte un média local, promettant d'en révéler les causes prochainement. Belfquih a qualifié la décision du secrétaire général du PAM de «traitrise émanant d’une partie dont [il] avait confiance».

Cette mise à l’écart balise le chemin à M’Barka Bouaida du parti de la Colombe pour briguer un nouveau mandat à la tête de la région Guelmim-Oued Noun. Désormais, il n’y a en face d’elle que le candidat de l’USFP, Mohamed Abouderar, et ses 5 sièges.

Abdelouahed Belfquih a rejoint très récemment le PAM. Auparavant, le conseiller parlementaire défendait les couleurs de l’USFP.