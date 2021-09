Polisario crée un collectif aux Etats-Unis visant la reconnaissance US de la marocanité du Sahara

Le Front Polisario parie désormais sur une mobilisation sur le terrain pour inverser la décision américaine annoncée en décembre dernier et reconnaissant la souveraineté du Maroc sur le Sahara. Ainsi, un nouveau collectif Pro-Polisario a vu le jour aux Etats-Unis avec pour objectif «reconnaître la République arabe sahraouie démocratique (RASD)», selon un communiqué dudit collectif, relayé par l’agence Algérie service presse (APS).

«La campagne pour mettre fin à l'occupation marocaine du Sahara occidental a annoncé officiellement sa formation en tant que collectif de défense du droit à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental, ancienne colonie espagnole», poursuit le communiqué publié sur le portail de ce collectif. «Notre campagne est unique car elle dépasse la sphère partisane aux Etats-Unis et rassemble un groupe d'activistes, d'universitaires et de célébrités qui sont convaincus non seulement que les Sahraouis doivent retrouver la liberté, mais qu'il n'y aura pas de paix dans le nord-ouest de l'Afrique, en l'absence de l'autodétermination pour le peuple du Sahara occidental», déclare le co-président du collectif Bill Fletcher.

Le collectif avance que sa campagne a «déjà attiré des membres distingués de gauche et de droite». Il insiste aussi des objectifs immédiats à réaliser, dont «la fin à l'aide américaine au Maroc qui pourrait être utilisée pour faire avancer une revendication illégale au Sahara occidental ou nuire au peuple sahraoui» et «bloquer toute vente à caractère militaire ou aide étrangère au Maroc».

La reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur la province prise par l’ancien président américain Donald Trump, a été maintenue par son successeur Joe Biden.