Le Maroc et l'UE reconnaissent réciproquement leurs certificats Covid-19

La Commission européenne a décidé ce mercredi d’établir l’équivalence des certificats Covid-19 délivrés par le Maroc avec ceux de l’Union européenne (UE). «Aux fins de faciliter l’exercice du droit à la libre circulation au sein de l’Union, les certificats Covid-19 de vaccination et de test délivrés par le Royaume du Maroc conformément au système SGC’Cov sont considérés comme équivalents à ceux délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953», présente la décision d'exécution (UE) 2021/1481 de la Commission Européenne.

The ?? Digital COVID Certificate is setting a global standard for safe travel.?

Welcome to the #EUCovidCertificate system

?? Albania, ?? Andorra, ?? Faroe Islands, ?? Israel, ??Monaco, ??Morocco & ?? Panama!

➡️https://t.co/elyABBNXG0 pic.twitter.com/ra2IAbOeke