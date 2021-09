Benabdallah : «La question de la participation au gouvernement n’a pas été discutée»

Le secrétaire général du Parti du progrès et du socialisme (PPS), Mohamed Nabil Benabdallah est revenu, ce mercredi, sur sa rencontre avec Aziz Akhannouch, président du Rassemblement national des indépendants (RNI) et nouveau chef du gouvernement. Sur sa page Facebook, le secrétaire général du Parti du Libre a précisé avoir rencontré le président de la Colombe «à la demande de ce dernier», ajoutant que la rencontre s'était déroulée «dans une bonne ambiance».

«Des points de vue ont été échangés sur les résultats des élections et sur les perspectives d'avenir de notre pays», a-t-il détaillé, en assurant avoir insisté auprès du nouveau chef du gouvernement sur «les points qui constituent la priorité du Parti du progrès et du socialisme». «Ce sont celles liées à la consolidation de la démocratie, à l'élargissement des libertés, au renforcement de l'économie nationale et de ses capacités à créer la richesse et les emplois dans le cadre de l'État de droit et de la transparence, en prenant en charge la question sociale et la dignité humaine, ainsi que les questions culturelles et environnementales», a-t-il ajouté.

Mohamed Nabil Benabdallah a conclu son message en déclarant «la question de la participation du parti au gouvernement n’a pas été discutée» ou évoquée lors des discussions ni de sa part ni de celle du nouveau chef du gouvernement.