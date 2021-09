Maroc : Hausse de 19,9% de l'indice de la production des industries manufacturières au T2-2021

L’indice de la production des industries manufacturières, hors raffinage de pétrole, a enregistré une hausse de 19,9% au cours du deuxième trimestre de l'année 2021 par rapport à la même période de 2020, selon la note relative à l'indice de la production industrielle, énergétique et minière (IPIEM) du Haut commissariat au plan (HCP). Cette évolution résulte notamment de la hausse des indices respectifs des compartiments «industrie automobile» de 85,3%, «métallurgie» de 98,3%, «fabrication de machines et équipements» de 83,0% et «autres produits minéraux non métalliques» de 38,5%, «industrie d’habillement» de 48,9% et «industrie textile» de 44,3%.

Cette augmentation est également le résultat de la hausse de la «fabrication des boissons» de 20,1%, l'«industrie pharmaceutique» (+17,9%), la «fabrication des produits métalliques» (+41%), la «fabrication des produits en caoutchouc et en plastique» (+79%), l’«industrie du bois» (+57,1%), l’«industrie du cuir et de la chaussure» (+32,5%), l’«industrie alimentaire» (+3,6%) et la «réparation et installation de machines et équipements» (+54,2%).

Malgré tout, l’indice de la production des industries extractives a enregistré une baisse de 1,3%, résultant de la diminution de l’indice de la production des «produits divers des industries extractives» de 1,3% et de celui des «minerais métalliques» de 0,2%, ajoute le HCP, faisant état cependant d'une hausse de 15,8% de l’indice de la production de l’énergie électrique.