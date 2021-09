Les Etats-Unis réaffirment leur «soutien fort» aux Accords d'Abraham

Le département d'Etat américain a réitéré, mardi, son «soutien fort» aux Accords d’Abraham à l’occasion de la célébration du premier anniversaire de ces accords entre plusieurs pays arabes, dont le Maroc, et Israël. «Nous soutenons fortement ces accords, et nous sommes impatients de faire progresser d’autres opportunités pour étendre la coopération», a indiqué le porte-parole du département d’Etat, Ned Price dans un message vidéo diffusé sur Twitter.

Il a ajouté que son pays «célèbre» la reprise des relations entre Israël et le Maroc, qui a été actée conformément à l'accord tripartite entre le Maroc, les États-Unis et Israël. «Nous sommes ravis de célébrer l’anniversaire d’un an de la signature des Accords d’Abraham entre l’Etat d’Israël, les Emirats Arabes Unis et le Royaume de Bahreïn», a en outre souligné le porte-parole de la diplomatie américaine.

We’re heralding the one-year anniversary of the signing of the #AbrahamAccords between Israel and the United Arab Emirates & Israel and the Kingdom of Bahrain as well as the later agreement between Israel and the Kingdom of Morocco to normalize relations. Mazel Tov & Mabrouk! pic.twitter.com/PBavZG63q2