Gouvernement : Akhannouch a rencontré Nabil Benabdellah (PPS) et Abdessamad Archane (MDS)

Aziz Akhannouch, président du RNI et nouveau chef du gouvernement, avec Nabil Benabdallah (PPS), ce mercredi à Rabat. / DR

Le nouveau chef du gouvernement et président du Rassemblement national des indépendants (RNI), Aziz Akhannouch a repris, ce mercredi, les consultations en vue de former une nouvelle majorité. Ainsi, il a reçu ce matin au siège du RNI à Rabat le secrétaire général du Parti du progrès et du socialisme (PPS), Mohamed Nabil Benabdallah.

Le PPS a obtenu 22 sièges lors des élections qui se sont déroulées le 8 septembre au Maroc. Il arrive sixième, derrière le Mouvement populaire et devant le PJD.

Selon nos sources, le nouveau chef du gouvernement, nommé vendredi 10 septembre par le roi Mohammed VI à l’issue des élections législatives du 8 septembre, a également reçu le secrétaire général du Mouvement démocratique et social, Abdessamad Archane. Le MDS a obtenu 5 sièges à la Chambre des représentants lors du scrutin de la semaine dernière.

Aziz Akhannouch doit rencontrer aussi Mustapha Benali, du Front des forces démocratiques (FFD), des représentants de la Fédération de gauche démocratique (FDG, 3 sièges) ainsi que Nabila Mounib, secrétaire général du Parti socialiste unifié, qui ont obtenu chacun un siège à la Chambre basse.

Selon nos sources, les responsables du Parti de la justice et du développement (PJD), qui a obtenu 13 sièges en se classant à la 8e place après avoir été 1er durant les deux précédents mandants auraient décliné l’invitation du président du RNI. Le secrétariat général du Parti de la Lampe avait, rappelle-t-on, annoncé sa démission après la débâcle du parti lors des élections législatives, communales et régionales de la semaine dernière.

Lundi, Aziz Akhannouch a rencontré les secrétaires généraux du PAM, du Parti de l’Istiqlal, de l’USFP, du Mouvement populaire et de l’Union constitutionnelle.